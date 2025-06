A Mondovì torna il "Contest Y" dedicato agli artisti emergenti

Dopo il successo della prima edizione, che nel luglio 2024 aveva contato sulla presenza di più di quattromila spettatori e 67 artisti sul palco, a Mondovì ritorna il Contest Y.

Il Contest aperto a tutti i generi musicali, pensato per dare un palco e un'opportunità di crescita agli artisti emergenti, quest’anno conta circa venticinque concorrenti, provenienti da tutto il territorio del Piemonte e della Liguria.

L’edizione 2025 si terrà in Piazza Santa Maria Maggiore nei primi quattro mercoledì sera del mese di luglio (2 | 9 | 16 | 23 luglio), con orario 21-24, per un totale di 12 ore di musica dal vivo.

“Siamo molto contenti - dichiara il presidente e direttore artistico di Y Events Geordy Bergerone - di aver ricevuto un numero di iscrizioni ancora più elevato rispetto all’anno scorso e di portare sul palco e in giuria ospiti di rilevanza nazionale. Grazie all’appoggio delle istituzioni e delle fondazioni bancarie, quest’anno abbiamo un budget più cospicuo da investire nell’iniziativa, e lo stiamo usando per portare un intrattenimento di qualità e nuove opportunità ai giovani del territorio. Abbiamo anche aperto una campagna di raccolta fondi per permettere a chi riconosce il valore della nostra proposta culturale di fare un gesto concreto di sostegno all’iniziativa che consenta di farla crescere nel tempo”.

La campagna di raccolta fondi è aperta fino a fine luglio e disponibile a questo link.

Il Contest Y - vol. II è strutturato in quattro serate: tre serate eliminatorie, ciascuna dedicata a un genere musicale differente, seguite dalla finale del 23 luglio, a cui accedono i primi tre classificati di ciascuna serata eliminatoria.

L’evento è completamente gratuito, sia per i concorrenti sia per il pubblico in piazza. A presentare gli artisti sul palco sarà la giornalista Zaira Mureddu, coadiuvata dagli organizzatori dell’evento.

Qui il link al volantino con il programma delle serate.

In giuria, professionisti del settore musicale a 360 gradi: tre i giurati fissi, a cui si aggiunge un giurato ospite, che varia ogni sera in base al tema della serata. Durante la finale del 23 luglio, il Contest Y potrà vantare anche la presenza di Claudio Buja, Presidente di Universal Music Publishing Ricordi.

A decidere le sorti dei concorrenti ci saranno: Elena D’Andrea (componente fissa della giuria), cantante e insegnante di canto di Torino; Gian Luca Barbero (componente fisso della giuria), chitarrista, didatta e concertista; Marco Turco (componente fisso della giuria), giornalista e redattore de L’Unione Monregalese; Frio (giurato ospite della serata POP), cantautore di funk brasiliano con sonorità pop, che ha aperto i concerti di artisti come The Kolors, Mahmood, Noemi e Guè; Renzo Coniglio (giurato ospite della serata BAND), batterista e insegnante di batteria; Vheno (giurato ospite della serata RAP e TRAP), rapper monregalese, già giurato della prima edizione del Contest Y; Claudio Buja (giurato ospite della serata finale), Presidente di Universal Music Publishing Ricordi.

I premi

Quattro quest’anno i premi in palio, uno in più rispetto all’anno scorso, grazie all’aggiunta del premio del pubblico, assegnato il giorno della finale grazie al televoto degli spettatori presenti in piazza.

1 classificato/a: una produzione musicale e una sessione di registrazione presso

Toode Studio di Mondovì

2 classificato/a: un buono dal valore di 150€ da spendere in un negozio di articoli musicali

3 classificato/a: due ore di lezione di canto con Elena D’Andrea, componente fissa della giuria del Contest Y - vol. II

Premio del pubblico: un’intervista presso la web radio “On The Roof”.

Sul palco del Contest Y, oltre ai concorrenti, saliranno anche tanti artisti ospiti! L’onere e l’onore di calcare per prima la scena spetterà a Clay, cantante vincitrice della scorsa edizione del Contest Y, che con la sua voce dirompente passerà il testimone ai concorrenti di quest’anno. A chiudere la serata del 2 luglio, invece, ci sarà Frio, il giurato ospite dell’appuntamento dedicato alla musica pop. Cantautore di funk brasiliano mischiato a sonorità pop, è stato selezionato al Deejay On Stage tra i primi otto migliori artisti emergenti in Italia, e ha aperto i concerti di artisti come i The Kolors, Mahmood, Noemi e Guè.

Il 9 luglio, il ruolo degli ospiti spetta ai Lunera, una band hard rock della provincia di Cuneo, seconda classificata al Contest Y 2024.

Parole graffianti sono al centro della serata del 16 luglio, dedicata al rap e alla trap. Per questo l’artista ospite sarà Alessandro Cerato, stand-up comedian dai toni caustici, che ha partecipato allo Zelig Open Mic e che è in tournée in varie regioni d’Italia.

Si chiude in bellezza con il super ospite della serata finale: il rapper Nerone, che ha scelto il Contest Y fra le tappe del suo tour estivo. Sul palco canterà alcuni brani del suo nuovo album “Penkiller”, in cui sono presenti diversi feat., fra cui quelli con Salmo e Jake La Furia, Ensi e Gemitaiz, Madman. Al termine del live inizia la sessione di freestyle: tre ragazzi/e selezionati/e tramite una call aperta fino al 10 luglio avranno l’opportunità di sfidare Nerone a suon di barre sul palco del Contest Y. Qualcuno riuscirà a batterlo?

L’evento è organizzato dall’associazione Y Events APS ETS, nell’ambito della manifestazione “Doi Pass”, che da trent’anni impreziosisce l’estate monregalese con appuntamenti di musica, danza, teatro, mostre, laboratori creativi e momenti di riflessione e aggregazione giovanile.

L’associazione Y Events APS ETS nasce per dare spazio e visibilità ad artisti emergenti che hanno poche possibilità di incontrare le occasioni di esibirsi dal vivo nei territori di provincia.

Il Contest Y - vol. II gode del sostegno della Fondazione CRC e dell’associazione La Funicolare, del patrocinio del Comune di Mondovì e di Confcommercio, e collabora con diverse realtà del territorio, fra cui l’associazione “L’albero del Macramè”, la web radio OTR e l’azienda “Lo Grasal”.