Successo a San Giacomo di Roburent per il solstizio d'estate

Buona la prima a San Giacomo di Roburent per le attività organizzate lo scorso fine settimana a far festeggiare il solstizio d’estate.

La rassegna, organizzata nell’associazione Essere San Giacomo ATS, si è aperta venerdì 20 giugno con la notte sotto le stelle con Melody On time e le osservazioni astronomiche a cura dell’osservatore astronomico di Genova Sestri Ponente.

Sabato 21 la giornata è stata dedicata alla gita in bici ai forni, mentre nel pomeriggio il Parco degli Odassi ha fatto da cornice "C’era una volta..." un pomeriggio di giochi con attività tradizionali come corsa coi sacchi, tiro alla fune e ruba bandiera.

Domenica invece i protagonisti sono stati natura e tradizioni locali, con l’escursione ad anello ai forni del monte Alpet, oltre a uno spettacolo di falconeria ospitato nel prato del Giardina.

"Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Roburent, all’ASL – sezione Veterinaria per il rilascio del codice fiera, e all’architetto responsabile del piano sicurezza, per il supporto e la collaborazione fondamentale nella realizzazione di questi eventi - il commento dell'associazione Essere San Giacomo ets -. Un grazie speciale a tutti i soci costituenti dell’associazione, al direttivo, ai banchetti del mercatino, alle guide che hanno accompagnato la passeggiata e la gita in bicicletta, ai falconieri de “Il mondo nelle ali” per il loro emozionante spettacolo, all’Osservatorio Astronomico di Genova Sestri Ponente e a Melody in Time, che con musica e racconti hanno illuminato la nostra “Notte sotto le stelle”. Un grazie ai villeggianti, ai residenti, alle attività locali, e soprattutto ai bambini e alle loro famiglie, vera anima e motore di questi tre giorni di festa. È impossibile citare tutti, ma il nostro grazie è sincero e va a ciascuno: a chi ha partecipato, collaborato, donato tempo ed entusiasmo.

Grazie, davvero, a tutti.

Vi invitiamo a seguirci sulla pagina Facebook “Essere Sangiacomo ETS” per restare aggiornati sui prossimi eventi!".