Tornano i Venerdì Vibranti a Boves: musica, spettacoli e tanto divertimento

L’estate a Boves parte col botto!

Da venerdì 27 giugno tornano i Venerdì Vibranti, tre serate (27/6, 4/7, 11/7) pensate per animare il centro cittadino con musica live, spettacoli, danza, giochi della tradizione, cibo di strada e tanto altro.

Organizzata dall'associazione commercianti "La Sporta" in collaborazione con Prismadanza di Vernante, la rassegna vuole portare la gente in piazza per vivere il centro come una volta: tra chiacchiere, risate e nuove scoperte.

Si parte alle 20.30 con show per grandi e piccini: giocolieri, trapezisti, maghi, baby dance… e per tutti, street food e ritmi coinvolgenti.

Live musica con la potente energia della "Banda Quadra", le atmosfere occitane di "Frequenze Comuni", il groove irresistibile della "Yo Yo Band" e tra le novità la ruota tedesca, una spettacolare acrobazia tutta da scoprire!

L’ultima serata, l’11 luglio, coinciderà con la festa di Sant’Eligio, per chiudere in bellezza e inserirsi nel calendario degli eventi estivi bovesani.

"Lo scopo dell'evento - spiegano gli organizzatori - è avere di nuovo un centro vivo, dove le persone si incontrano e si scambiano emozioni. Tutto questo è reso possibile grazie al lavoro di tante persone che mettono tempo e cuore in questo progetto. Inoltre l'evento è supportato dalla Banca di Boves e da tante realtà locali che credono in un paese vivo e partecipato".