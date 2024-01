Venne ripreso a Bene Vagienna brandire un coltello contro due donne, è a processo

Nell’ottobre 2022 le telecamere di sorveglianza di Bene Vagienna, apposte al centro del paese, lo ripresero mentre brandiva un coltello contro due donne. Dopo qualche giorno, l’autore del gesto, O.H., un ex richiedente asilo nigeriano, venne raggiunto da una troupe di “Fuori dal Coro”, trasmissione Mediaset condotta da Mario Giordano.

Nella puntata del servizio “Ladri di Case” era intervenuta anche una delle due donne minacciate: “Mi urlava ti ammazzo, ti ammazzo - aveva raccontato la signora -. Ho il terrore, l’ho visto un giorno in bicicletta e mi sono chiusa in macchina con le palpitazioni”.

La troupe aveva anche individuato il ragazzo che, dopo la denuncia, è stato rinviato a giudizio in tribunale a Cuneo con le accuse di possesso ingiustificato di oggetto atto a offendere e minacce aggravate.

Il giovane, titolare di un permesso di soggiorno, assistito dall’avvocato Nicola Ferrua Magliani, nel corso della trasmissione aveva affermato di non aver mai detto di voler uccidere qualcuno. Il suo legale fa sapere che O.H. sarà presente alle prossime udienze per spiegare quanto accaduto, deciso, dunque, a sottoporsi all’esame.

La prossima udienza, il 6 maggio prossimo.