Peveragno, si dimette l’assessore al bilancio Tiziana Viale

Si sta perfezionando nelle ultime ore la data ufficiale del primo consiglio comunale del 2024 per il paese di Peveragno (che non si terrà, inevitabilmente, nel mese in corso ma slitterà ai primi giorni di febbraio).



Vera differenza rispetto alla seduta del 27 dicembre scorso, la mancanza dell’assessore al bilancio Tiziana Viale, che negli ultimi giorni ha consegnato le dimissioni da consigliere comunale (e, quindi, essendo assessore interno anche da quest’ultima carica).

Il nodo del bilancio di previsione nel consiglio di dicembre

Proprio sull’argomento del bilancio si erano concentrate le discussioni dell’ultima assise: l’approvazione del previsionale 2024-2026 e del Documento Unico di Programmazione erano all’ordine del giorno, discussioni normalmente da perfezionarsi entro il 31 dicembre ma comunque prorogabili sino a marzo.



Nel contesto dell’incontro si è deciso però di evitare il voto: gli 11.170.000 euro per la copertura economica del progetto sul nuovo polo scolastico (da dividere in tre tranches da 3,7 milioni di euro l’una nelle annate del previsionale) non figuravano infatti nel bilancio stesso. Il gruppo di minoranza “SiAMO Peveragno” ha quindi ritenuto di chiedere uno stop e l’assessore Viale ha accettato, pensando di coinvolgere la commissione bilancio.



A seguito del consiglio comunale il sindaco Paolo Renaudi aveva commentato indicando il problema come un “vulnus formale relativo a un'interpretazione opinabile realizzata dal tecnico comunale: la cifra serviva inserirla anche nel previsionale”.



“C'è tempo sino al 31 marzo ma il nostro bilancio è in ordine e pronto per l'approvazione – aveva aggiunto - . Certo, per qualche settimana il Comune rimane in esercizio provvisorio, quindi ci si limiterà ad affrontare l'ordinaria amministrazione senza poter programmare spese particolari. Ma non è certo materia da 'caso nazionale'".

Renaudi: “Già previste occasioni di ‘ricambio’. Tutto normale”

In un contesto di questo tipo arrivano, quindi, le dimissioni di Viale. Che – sempre secondo il sindaco – erano nell’aria già da parecchio: "La richiesta è stata sostanzialmente sua e principalmente per ragioni personali. Ma è anche vero che Tiziana da tempo manifestava stanchezza, anche derivata dalle difficoltà organizzative dell’ultimo periodo: era giusto venirle incontro, tanto più che già nel precedente mandato avevamo previsto momenti di ‘ricambio’”.



Nessun vero problema, quindi, ma l’ennesimo strascico di una carenza di organico che ha investito e investe la macchina comunale e che rende problematico qualunque tipo di passaggio.



L’amministrazione comunale starebbe lavorando per identificare in maniera definitiva il nuovo consigliere comunale che andrà a sostituire la Viale.