“Essere un vero illusionista significa fare della magia la realtà”: intervista a Francesco Fontanelli

Con il suo “Magic Life, vita da illusionista” sarà protagonista questo sabato 3 febbraio, alle ore 21, al CineTeatro Iris di Dronero. Incontriamo Francesco Fontanelli, Campione Europeo di Cartomagia e finalista di Italia's Got Talent.

Un entusiasmo, il suo, difficile da non cogliere già dal primo istante. Classe 1999, ha iniziato sin da piccolo a fare illusionismo, un’arte ed una bravura ereditate dal padre, anche lui prestigiatore, salendo per la prima volta su un palco a soli 7 anni.

“La magia è per me meraviglia - racconta emozionato - fin da quando sono piccino. Ricordo che guardavo mio padre e sapevo che lui non conosceva soltanto i trucchi, ma era proprio un vero illusionista. Essere un vero illusionista significa fare della magia la realtà e viverla quotidianamente. E quando tu vivi quotidianamente un qualcosa, questo qualcosa non può che essere e far parte di te.”

90 minuti di impossibile: sul palco del CineTeatro Iris sabato sera sarà la volta così, con Francesco Fontanelli, di un racconto poetico, un viaggio coinvolgente nell'affascinante mondo dell'illusionismo, alla scoperta dei più straordinari segreti dei prestigiatori.

Non soltanto Cartomagia (effetti magici con un mazzo di carte) ma anche storytelling (magia parlata), unione tra filosofia, teatro, arte e magia. Sorprendenti performance in cui si svelerà lo straordinario nell’ordinario, vivendo istanti di pura meraviglia.

“Sarà la mia prima volta a Dronero e sono onorato di essere stato invitato dal Circolo Magico Blink, conosciuto e molto apprezzato punto di ritrovo per l’arte magica il cui operato ed organizzazione sono davvero eccellenti.”

Straordinari risultati. Nel 2021 Francesco Fontanelli si è aggiudicato il Primo Premio al FISM, i “Campionati Europei di Magia”, nella categoria “Cartomagia” venendo incoronato Miglior Mago d’Europa: “Un’emozione incredibile - dice sorridendo - Per un mago i Campionati Europei di Magia sono come le Olimpiadi per gli atleti. Quest’anno si disputeranno in Italia, a Torino: per me quindi sarà una doppia emozione fare il passaggio di consegne di questo meraviglioso riconoscimento a quello che sarà nominato il nuovo campione.”

L’anno successivo, nel 2022, al TEDx LungarnoMediceo a Pisa, con uno speach motivazionale intitolato “Oltre la magia” ha raccontato invece alcuni segreti del mondo dei maghi. Racconta così l’esperienza: “La comunicazione è davvero qualcosa di importante. In essa c’è la presentazione, la congiunzione e la continuità di ogni effetto magico. C’è l’espressione, l’esaltazione e la spiegazione, una particolare sintonia che è possibile creare con il pubblico, svelando anche alcuni segreti di questo mondo incantato ed incantevole.”

Ed ancora l’emozione nell’essere stato finalista a “Italia's Got Talent”: “Un’esperienza bellissima, una grande energia portare la magia anche in un contesto televisivo. Ad oggi collaboro frequentemente con programmi tv Rai come “I Soliti Ignoti” su Rai 1 e “I Fatti Vostri”, ne sono molto lusingato.”

Membro de “La Corte dei Miracoli” di Livorno, unico teatro stabile dedicato all’arte magica in Italia, dove collabora con i migliori illusionisti del panorama internazionale, Francesco Fontanelli lavora inoltre con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, per capire i collegamenti tra prestigiazione e neuroscienze e come il cervello umano funzioni durante un gioco di magia.

Studia Farmacia presso l’università di Pisa: “Farmacia e magia: attraverso queste mie due passioni da una parte cerco di capire come curare le persone, dall’altra come stupirle. Essenzialmente cerco di rendere gli altri felici.”

Biglietto unico 12 €. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.

Lo spettacolo “Magic Life, vita da illusionista” è organizzato da Blink Circolo Magico in ambito della rassegna magica Sim Sala Blink è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo e dall’ATL Cuneese.