Grazie da una signora saluzzese al reparto di Chirurgia mininvasiva di Mondovì

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

desidero esprimere la mia personale esperienza a riguardo della Sanità Pubblica ASL CN1 Ospedale di Mondovì, che ho scelto quale centro di eccellenza per la "Chirurgia mininvasiva delle vene varicose e il laser endovenoso".

Operata in Day Surgery il 23 gennaio scorso non posso che ringraziare il personale di reparto, infermieristico e OSS per la professionale accoglienza e sensibilità nello svolgimento delle loro competenze.

Un sentito ringraziamento all'Equipe di sala, infermieri ed anestesista che rimangono indelebili nei pochi attimi che precedono l'intervento.