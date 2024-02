In fiamme un trattore nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 febbraio.

Stanno intervenendo in questi minuti le squadre dei Vigili del Fuoco di Alba, la prima partenza e l'autobotte, per domare l'incendio del mezzo agricolo a Serralunga d'Alba, in una cascina in località Belvedere.

Dalle prime informazioni il conducente non risulta coinvolto e starebbe bene.

A dare l'allarme un vicino di casa del proprietario del mezzo interessato. Non risulterebbero altri danni a cose o persone.