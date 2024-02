Parco fluviale Gesso e Stura, il programma di “Inverno al Parco” tra carnevale e quattro appuntamenti legati alle giornate internazionali promosse dall’ONU

Al Parco fluviale Gesso e Stura il mese di febbraio inizia con uno spassoso laboratorio: “A Carnevale ogni marionetta vale”. Coinvolgerà i bambini tra i 6 e i 10 anni nella costruzione di tanti fantocci colorati da abbinare alle loro maschere, promuovendo la creatività e il riciclo. L’appuntamento è doppio: sabato 10 febbraio a Cuneo, alla Casa del Fiume (15-16.30) e lunedì 12 febbraio a Trinità, presso la Biblioteca Civica, al medesimo orario. Sarà l’occasione per vivere un pomeriggio alla scoperta di un gioco un tempo molto diffuso, rielaborato per l’occasione in chiave contemporanea. L’obiettivo è divertire e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. Prenotazione obbligatoria su www.parcofluvialegessoestura.it oppure presso l’infopoint del Parco di via Walter Cavallera, 13.

Il programma di “Inverno al Parco” propone inoltre quattro appuntamenti speciali (gratuiti) legati alle giornate internazionali promosse dall’Onu e sostenuti dal progetto “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, QUAlità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale”. In occasione del “Darwin Day”, che si festeggia in tutto il mondo durante il mese di febbraio, sarà proposto sabato 17 alla Casa del Fiume l’incontro per famiglie con ragazzi tra i 7 e i 10 anni “Sulle orme di Darwin | Verde come l’Italia”. Per ricordare la Giornata internazionale delle foreste invece, giovedì 21 marzo, alle ore 20.30, “Cinema al Parco” presenterà “Innesti”, film di Sandro Bozzolo ambientato nel borgo piemontese di Viola Castello. Il 22 marzo verrà inoltre celebrata la giornata internazionale dell’acqua: sempre alle ore 20.30 “Cinema al Parco” proporrà il film documentario “Utama. Le terre dimenticate”. Concluderà il focus sul tema dell’acqua il laboratorio stem “Universi Sommersi”, un pomeriggio di divertimento durante il quale si rifletterà sulla gestione sostenibile della risorsa acqua e sul valore della biodiversità in prospettiva glocale e inclusiva attraverso tanti esperimenti, letture e curiosando anche nella mostra interattiva Change. Per la prenotazione degli eventi che rientrano nel progetto “Lungo le vie dell’ACQUA”, sarà attivo sul portale “Eventbrite” il nuovo profilo del Parco fluviale.

Tutte le informazioni e le indicazioni per prenotare sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it. L’Infopoint del Parco è aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. Telefono: 0171/444.501. E-mail: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.