Accoglienza estiva dei bambini ucraini, l'associazione Smile cerca famiglie

L'associazione Smile cerca famiglie che possano accogliere in estate bambini ucraini dai 7 ai 12/14 anni, provenienti da zone particolarmente colpite dalla guerra.

In una loro nota si legge: "L’associazione Smile per i bambini di Chernobyl- Odv presente sul territorio dal 1994, costretto a sospendere le accoglienze dalla Bielorussia ma fiducioso di poter riprendere al più presto, sta progettando l’accoglienza dei bambini dell’Ucraina dalle zone particolarmente colpite dalla guerra provenienti da Pavlograd, Kiev, Zaporisha e da Mykolayiv del distretto di Kramatorsk della regione di Donetsk, che si trova a meno di 10 km dal fronte di guerra. Un'occasione per aiutare concretamente chi ha bisogno. La nostra grande famiglia Smile - prosegue la nota - è qui a chiedere a tutti di aprire il cuore, la propria casa e tendere una mano per stringere quelle piccole mani che oggi più che mai hanno bisogno di aiuto lontano dalle sirene e dalla paura delle bombe". Aiutateci ad accogliere questi bambini dai 7 ai 12/14 anni. Accogliere significa davvero fare qualcosa di concreto: è abbastanza inutile indignarsi e rimanere con le mani in mano abbiamo bisogno di tutti voi.

Le famiglie che decideranno di aderire potranno ospitare i bambini da giugno a luglio. "Le famiglie potranno accogliere i bambini per 40 giorni, da giugno a luglio, e potranno scegliere se preferiscono una femminuccia o un maschietto in base alle loro case e ai suoi membri. Continueremo la nostra missione di aiuto a questi e nuovi bambini ucraini per dargli un po’ di serenità lontano dalla guerra con nuovi progetti già a partire da giugno. Vi aspettiamo, unisciti a noi partecipa alla guerra donando un po’ di pace".

"Chi volesse far parte della nostra grande famiglia può scrivere un messaggio Whatsapp al numero 3463838574 .