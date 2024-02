Primo appuntamento della Collezione Inverno-Primavera 2024 del cartellone di eventi SPETTACOLARE! con la Compagnia della Calzamaglia, una delle più apprezzate compagnie di teatro dialettale del nostro territorio.

El diretur dle scole, versione in lingua piemontese della commedia dialettale in due di Stefano Palmucci, pluripremiato autore romagnolo, con cui da oltre un decennio collabora la compagnia di San Pietro del Gallo, andrà in scena al Don Bosco sabato 17 febbraio, alle ore 21.