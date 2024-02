In occasione del Giorno del Ricordo, il comune di Valdieri intitola una via ai Martiri delle Foibe. Si tratta della nuova strada di collegamento tra via Giuseppa Figini e via Divisione Alpina Cuneense.

L'inaugurazione è prevista sabato 10 febbraio alle ore 11. Un evento organizzato dal Comune in collaborazione con il Comitato 10F, Dieci Febbraio.