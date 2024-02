"Grazie a tutto il reparto di urologia dell'ospedale di Cuneo per la professionalità e la disponibilità"

Egregio Direttore,

sono un ragazzo di 48 anni della provincia di Cuneo, ricoverato e operato presso il Reparto di Urologia dell'Ospedale di Cuneo, egregiamente diretto dal Primario dottor Ivano Morra, al quale desidero rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti, estesi a tutta la sua équipe, formata dai dottori Oppezzi, che mi ha operato, Aimar, Dalmasso, Ornaghi, Ola e Poletti. Insieme alla caposala Ramona Parola, a tutto il personale infermieristico e agli OSS operanti nel reparto hanno dimostrato nei miei confronti sia grande professionalità, che generosa disponibilità, supportandomi in ogni momento e dimostrando di aver davvero preso a cuore il mio non facile caso.

In loro le capacità mediche eccezionali si sono costantemente accompagnate a una profonda sensibilità, che hanno dimostrato in quei giorni difficili, con fare premuroso verso le mie esigenze, atteggiamenti che mi hanno rincuorato e che non potrò dimenticare.