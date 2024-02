A Cuneo il Corteo per la Pace, nel secondo anniversario dall'invasione russa dell'Ucraina

A quattro mesi dalla manifestazione tenutasi a Cuneo per la pace in Medio Oriente e a pochi giorni dal flash mob al femminile tenutosi il Giorno della Memoria e che ha portato nelle piazze, tra l’altro, di Cuneo, Savigliano, Trinità il netto slogan “Cessate il Fuoco”, il Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo e il Comitato Vivere la Costituzione, che mettono insieme numerose sigle associative, hanno annunciato la propria adesione alla Giornata nazionale di mobilitazione promossa da “Europe for Peace”, “Assisi Pace Giusta” e “Rete Italiana Pace e Disarmo” per sabato 24 febbraio 2024.

A Cuneo città, con ritrovo nella centrale Piazza Europa, verrà organizzata una manifestazione di protesta per chiedere la fine dell’attività bellica nei due focolai maggiormente critici: Palestina e Ucraina e l’avvio di percorsi negoziali per la risoluzione di tutti i conflitti oggi in corso.

Alla base della organizzazione, la ferma convinzione che nel secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, la comunità italiana abbia il dovere di dire basta alla guerra, sia per un principio costituzionalmente sancito che per il rischio di una escalation e di una catastrofe globale.

Con convinzione e trasporto, queste la parole degli organizzatori: “Le guerre lambiscono quotidianamente ogni angolo del mondo ed ogni giorno in modo più sanguinoso! L’unica via per eliminare il rischio della catastrofe nucleare è schierarsi per la pace e per la riconversione civile e sostenibile dell’economia, promuovendo la cooperazione e la sovranità dei popoli, eliminando vecchie e nuove forme di colonialismo.”

Per questo, spiegano, la manifestazione è sottesa al compito arduo di costruire universalmente una società pacifica, nonviolenta, responsabile.

E ancora: “Non ci sarà giustizia sociale e climatica, lavoro dignitoso e piena democrazia in un mondo sempre più in guerra, che usa le risorse per la morte e non per la vita, nel quale la giustizia, il diritto internazionale e umanitario vengono calpestati nell’impunità dei colpevoli.”

L’impegno programmatico condiviso tra i due collettivi, che invitano alla partecipazione tutte le organizzazioni che condividano questa visione, si articola in più punti: dall’immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella Striscia di Gaza alla liberazione degli ostaggi e il libero accesso ad aiuti e assistenza; il riconoscimento dello Stato di Palestina; la soluzione politica della guerra in Ucraina.

A livello più generale: la messa al bando delle armi nucleari; la riduzione delle spese militari a favore della spesa sociale, sanitaria e ambientale; la protezione assoluta a dissidenti, disertori, profughi, giornalisti, attivisti vittime di repressione in ogni contesto e nazione; il rafforzamento dell’azione umanitaria nei contesti più critici, dall’Afghanistan al Myanmar all’Iran e cosi via.

E per concludere, nel concreto, la rete proponente chiede lo stanziamento dello 0,7% del PIL a favore di progetti di cooperazione e sviluppo.

Numerose sigle sindacali, associative e politiche stanno dando la propria adesione alla manifestazione, la quale avrà luogo sabato 24 febbraio a Cuneo, con partenza da Piazza Europa alle ore 16 e percorso lungo la direttrice centrale della città, e che si concluderà con una serie di interventi n piazza Audiffredi intorno alle ore 17,30.