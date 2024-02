L'omaggio della Questura di Cuneo a a Giovanni Palatucci, "Giusto tra le Nazioni"

Sabato 10 febbraio alle ore 10.30, la Questura di Cuneo rende omaggio a Giovanni Palatucci, medaglia d’oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani. La cerimonia si svolgerà nei pressi dell’Ufficio Immigrazione, ove si trovano la targa e l’opera scultorea in sua memoria.

All’iniziativa, officiata dal Questore e dal Cappellano della Polizia di Stato, alla presenza di Mirella Foa’ Cavaglion, parteciperanno le autorità locali ed una rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale e della Consulta degli Studenti.

Ogni anno, nella ricorrenza della sua morte, poco più che trentenne, la Polizia di Stato ricorda l’eroico funzionario di Polizia che, in servizio all’Ufficio Stranieri della Questura di Fiume, dal 1938 si oppose alla sistematica opera di cattura e deportazione degli ebrei messa in atto dalla politica di sterminio dei nazisti, organizzando una rete di aiuto ed organizzando la fuga degli ebrei in pericolo, riuscendo ad impedirne l’arresto e la deportazione. Scoperto ed arrestato dal colonnello Kappler, fu rinchiuso nel carcere di Trieste e deportato nel campo di sterminio di Dachau, dove morì di stenti il 10 febbraio 1945 ed il suo corpo fu sepolto in una fossa comune, unitamente a quelli di altre centinaia di ebrei.

In virtù delle sue eroiche azioni, la Chiesa Cattolica lo ha proclamato Servo di Dio il 10 febbraio 2004 ed ha avviato il processo di beatificazione.

La memoria del suo fulgido esempio di poliziotto resterà indelebile nel tempo.