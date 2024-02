Studenti di Venasca in visita al Comune

Lo scorso 30 gennaio la classe 2^A della scuola secondaria di primo grado del plesso Venasca ha visitato, accompagnata dalla professoressa Simona Mariconda, la sede del Comune per fare conoscenza con i diversi servizi al cittadino che vengono erogati dagli uffici pubblici. Studentesse e studenti sono stati accolti dal Sindaco Silvano Dovetta, accompagnato dall’assessore Franco Di Manso e dall’agente di Polizia Locale Enrico Peano.

"Incontri come questo fanno parte delle incombenze di un’amministrazione comunale – commenta il sindaco Silvano Dovetta – e sono in realtà tra i più piacevoli e allo tesso tempo importanti, perché incontrare i giovani costituisce sempre un momento di grande rilievo. Ci si confronta con i cittadini di domani ai quali è fondamentale spiegare bene come funzionano le istituzioni, stimolando l’interesse a partecipare alla vita della comunità".

Seduti nel salone comunale, i ragazzi hanno ascoltato la spiegazione sul funzionamento della complessa “macchina” comunale da parte del Sindaco, che ha poi risposto alle tante domande che gli studenti, molto interessati, gli hanno posto a riguardo di numerose tematiche, come il significato dello stemma comunale, la gestione della raccolta dei rifiuti, la gestione dell’acqua e le voci sulla sua privatizzazione, le misure per la tutela dell’ambiente e il modo in cui si svolgono le elezioni, alle quali il Comune di Venasca si sta avvicinando.

L’attenta partecipazione e la richiesta, pervenuta direttamente dai ragazzi, di tornare in visita il prossimo anno sono elementi che fanno capire quanto gli insegnanti di Venasca investano tempo e risorse didattiche nell’educazione civica con l’intento di far crescere i ragazzi in modo consapevole e informato.