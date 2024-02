Saluzzo, scrigno del Marchesato - Settima Puntata [Prima Parte]

Per chiudere in bellezza questa stagione di Storie dell’Arte non potevamo soffermarci sulle tante opere presenti nell’antica capitale del Marchesato di Saluzzo.

Con Franco Giletta partiamo dalla parte alta della Città percorrendo la salita che porta alla Castiglia, l’antico castello di Saluzzo le cui basi risalgono al Duecento.

Ma su questa via sono presenti anche l’Antico Palazzo comunale, imponente costruzione in cotto a vista dove sono visibili ancora oggi gli affreschi di Cesare Arbasia, artista saluzzese che si formò a Roma, lavorò in Spagna, per poi tornare nella sua terra d’origine per conto dei Savoia: è tra i fondatori dell’Accademia di San Luca.

A fianco si erge l’antico palazzo della Arti Liberali. Qui il marchese Ludovico II volle creare un’accademia del sapere. Sulla facciata è possibile vedere gli affreschi della scuola di Hans Clemer con le rappresentazioni dei saperi con la “grammatica” che apre le porte della cultura e della letteratura che a Saluzzo è di casa: dallo Cavaliere Errante di Tommaso III, passando dal tipografo Giovanni Battista Bodoni fino a giungere alle Mie Prigioni di Silvio Pellico.





Storie dell’Arte vi porta infine davanti alla Chiesa di San Giovanni dove è ben visibile la Torre Civica. Qui, ogni anno, in occasione del solstizio d’inverno si ripete una magia: la torre proietta una perfetta ombra sul campanile della chiesa.

Ultima tappa di questa puntata è Casa Cavassa dove all’interno è custodito un autentico gioiello di Hans Clemer.