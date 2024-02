Bra, alla Studioteca Archimede un'occasione per lavorare con le mani e rilassare la mente

A Bra, da qualche settimana ha preso il via il "Knit Cafè Diritto e Rovescio", con sede in corso IV Novembre 7. Ogni quindici giorni, il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30, si ritrovano maglieriste di tutte le età, esperte e principianti per apprendere e condividere l’arte della lavorazione a mano della lana (ai ferri e all’uncinetto), un’occasione per stare insieme e rilassare la mente. Le partecipanti si scambiano consigli, tecniche e dubbi, il tutto accompagnato da dolcetti, tè e caffè e chiacchiere. L’iniziativa ha suscitato grande interesse e le iscritte hanno superato le aspettative.



"Il nostro obiettivo è proporre a Bra un’attività che ha preso piede in diverse grandi città. Lavorare con le mani porta infatti un beneficio alla mente, aiutando a rilassarsi, una sorta di pratica meditativa", spiegano le organizzatrici. Il contributo per la partecipazione al singolo incontro è di 5 euro a persona. Per info e contatti: 338-5074047.



L’attività si svolge all’interno della Studioteca Archimede, una realtà gestita dalla Cooperativa Insieme a Voi di Busca che opera da dieci anni sul territorio braidese. Qui si offrono agli studenti attività pomeridiane strutturate, gestite da quattro educatrici formate e specializzate. Il suo scopo è sostenerli nel percorso scolastico, permettendo loro di raggiungere una maggiore autonomia, un metodo di studio efficace e una più profonda consapevolezza di sé. Tutti possono iscriversi, dai 4 ai 18 anni, in particolar modo chi ha disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi dell'attenzione ma anche plusdotazione o semplicemente desiderio di trovare un metodo efficace nello studio.