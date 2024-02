Acqua San Bernardo protagonista della conviviale del Lions Club Carrù-Dogliani

Si è svolta lo scorso giovedì 8 febbraio, presso l'agriturismo "La Pieve" di Dogliani, la conviviale del Lions Club Carrù-Dogliani, il cui presidente è Giancarlo Quaglia.

Ospite e relatore della serata è stato Gianluigi Delforno, storico direttore e amministratore dello stabilimento Acque San Bernardo e socio del Lions Club Mondovì Monregalese, accompagnato dalla consorte.

Il Maestro del Lavoro Gianluigi Delforno ha illustrato con dettaglio la storia dell'acqua minerale San Bernardo conosciuta datre generazioni, dalla sua fonte alle caratteristiche dell'acqua stessa, dalla creazione della bottiglia in vetro con un design molto conosciuto, alle innovazioni tecnologiche, fino all'imballaggio con le note confezioni e la distribuzione in Italia e all'estero.

Erano presenti alla conviviale l'ing. Sergio Zavattero, Presidente della zona 1c del distretto 108 Ia 3 Lions e Andrea Fia, socio del Lions Club Mondovì Monregalese. Delforno ha spiegato come l'acqua minerale sia tutelata per legge: perché sia tale deve superare una serie di controlli e per la sua utilizzazione la società che la estrae deve possedere la concessione mineraria ed è stato molto interessante il dibattito che ne è seguito.