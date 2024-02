Si completa il centro polivalente intercomunale di San Chiaffredo

Sono in corso i lavori che permettono di completare il centro polivalente intercomunale della frazione San Chiaffredo a cura dei Comuni di Busca e di Tarantasca e che riguardano il piano terreno e il piano interrato. Questa mattina si è svolto un sopralluogo nel cantiere al quale sono stati presenti i sindaci Marco Gallo e Giancarlo Armando, gli amministratori Diego Bressi, Ezio Donadio, Lucia Rosso, Bruna Giordano, Manuel Cesana e i responsabili dei due uffici tecnico comunali Bruno Tallone e Nicola Maiorano.



“Con questo ultimo intervento – dicono i sindaci Gallo e Armando – si consegnerà ai cittadini della popolosa frazione uno spazio importante dedicato in particolare agli eventi".



Il centro, che si trova in via Don Agnese, ospita da anni una parafarmacia, una filiale della cassa di risparmio di Fossano, due ambulatori medici e un locale pluriuso, completo di angolo cottura e servizi igienici, gestito dalla pro-loco San Chiaffredo a servizio della popolazione.



Il primo lotto dei due ultimi previsti per il completamento ora in corso usufruisce dei finanziamenti dei due Comuni (60 mila euro ciascuno) e di un contributo della Fondazione Crc (30 mila euro).



I lavori in corso riguardano le opere edili e impiantistiche necessarie a rendere fruibile il salone con palco e platea che occupa parte sia del piano terreno sia del piano interrato e, più precisamente gli impianti di climatizzazione invernale e della ventilazione meccanizzata, della distribuzione della corrente elettrica, della rilevazione fumi e antincendio e inoltre la posa di pannelli fonoassorbenti a soffitto nel salone e nella zona palco, gli intonaci, i pavimenti, i serramenti interni, l’impianto idrico sanitario, le tinteggiature interne, la rampa esterna norma di handicap per l'accesso al salone interrato.