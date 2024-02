Doppio furto nel Biellese. I fatti sono stati segnalati ieri, 11 febbraio. Presa di mira la seconda casa di un 84enne, residente in provincia di Cuneo.



L'uomo rientrato nel suo alloggio, nel comune di Pray, ha trovato la casa a soqquadro dopo che era stato forzata la porta di ingresso. Sottratta una motosega.



Dopo aver preso di mira l'abitazione del cuneese i malviventi si sarebbero poi introdotti in una seconda abitazione senza, però, portare via nulla.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri.