Il giovane chef cuneese Andrea Serale nel team della nazionale italiana, oro alle Olimpiadi di Cucina a Stoccarda

"È stata un'esperienza e un'emozione indescrivibile, inizio a realizzare il tutto solo ora, a distanza di qualche giorno".

Così il giovane chef cuneese Andrea Serale, oggi nella team del ristorante stellato “La Madernassa” di Guarene, commenta la vittoria dell'oro e dell'argento con il team della nazionale italiana alle olimpiadi di cucina che sono state disputate a Stoccarda, dal 2 al 7 febbraio scorso.

"Sono stai giorni intesi - racconta Serale - le prove nelle quali ci siamo distinti conquistando rispettivamente la medaglia d'oro e l'argento sono: l'Italian Taste, che consisteva nella preparazione di un menu completo (antipasto, secondo e dessert) per 110 commensali da completare in un massimo di sei ore e uno Chef Table, ossia un menu degustazione con finger food, un piatto festivo con contorni, un piatto vegano, un main course, un dessert e per tre tipologie di petit four".

Il team italiano, di cui Serale faceva parte, era composta da Francesco Cinquepalmi, Keoma Franceschi, Marco Tomasi, Francesco Locorotondo e Giorgia Ceccato e ha saputo dimostrare eccellenza sia nella preparazione dei piatti che nell'organizzazione e gestione del servizio.

"Era la prima gara di questo livello per me - prosegue Serale - è stato bellissimo potersi confrontare con così tante altre nazioni e imparare a gestire la tensione di fronte alla presenza di così tanti giudici. Per l'Italian taste abbiamo preparato come antipasto rombo al burro affumicato ed erbe con salsa al prosecco e ostriche, asparago bianco, budino di broccoli e rafano, tartare di scampi e gel di gazpacho verde.

Il piatto principale era un secondo, un filetto di vitello aromatico, stufato di vitello con royale di foie gras glassato alla barbabietola, patate al tartufo e funghi, verze stufate e infine per dessert mousse al cioccolato bianco aromatizzato al limone Verdello di Sicilia, gelato latticello e verbena, cake tiepido agli agrumi, variazione di pistacchio e ananas.

Ora che sono rientrato è tempo di tornare al lavoro, con il solito entusiasmo e la voglia di fare bene, con la testa già a Lussemburgo, dove si terranno le prossime olimpiadi tra due anni".

Diplomato all'Istituto Alberghiero "Giolitti" di Mondovì, Andrea Serale nel 2022 aveva conquistato la medaglia d'oro come migliore allievo ai Campionati Italiani di Cucina organizzati dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi) al Rimini Expo (leggi qui) ed era poi entrato a far parte del team de "La Madernassa" di Guarene, che ha preso parte alla selezione italiana per il Bocuse d'Or (leggi qui).

Immediata la reazione della dirigente scolastica del "Giolitti", Donatella Garello che si è complimentata con l'ex allievo attraverso una nota ai giornali: "La passione di Serale per la cucina è radicata nella sua storia familiare, essendo cresciuto tra ristoratori, cuochi e una nonna che gli insegnava a impastare i ravioli. E quando, da piccolo, per gioco ha indossato la divisa dello zio - che già frequentava il “Giolitti” - ha subito avuto chiaro il suo percorso. L’Alberghiero di Mondovì gli ha aperto la strada degli stage in luoghi rinomati (Sardegna, Isola d’Elba, Valtournenche) e degli incontri con gli chef stellati (Davide Palluda, Marc Lanteri, Enrico Crippa, Francesco D'Errico). Esperienze che hanno affinato la sua arte e rafforzato la sua determinazione. La sua storia è un esempio luminoso di come talento, formazione e dedizione possano confluire alla perfezione, ispirando le nuove generazioni a seguire le loro passioni e a credere nei propri sogni."

Lo scorso novembre Serale era anche arrivato in finale al "Tartufo Award" di Acqualagna, nelle Marche, presentando "Le Langhe in un raviolo Marchesiano", omaggio a Gualtiero Marchesi (leggi qui).