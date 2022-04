Andrea Serale dai campionati italiani di cucina a Rimini a Garda come "Giovane Ambasciatore del territorio"

Una grande passione per la cucina, in particolare per la pasta fresca che ha imparato a lavorare fin da piccolo, osservando e seguendo i consigli della nonna materna.

Con i valori tramandati dalla sua famiglia Andrea Serale, residente a Cuneo, studente dell'ultimo anno dell'Istituto Alberghiero "Giolitti" di Mondovì, ha conquistato la medaglia d'oro come migliore allievo ai Campionati Italiani di Cucina, organizzati dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi), al Rimini Expo.

"Ho sempre cercato di studiare e lavorare in questi anni" - spiega Andrea, che abbiamo contattato telefonicamente - "per poter mettere in pratica al meglio quello che veniva insegnato a scuola".

Dall'esperienza in seconda superiore a Villasimius, passando per Cervinia e l'Isola d'Elba, poi lo stage a Canale con lo chef stellato Palluda, ora nel week-end lavora a Grinzane Cavour con chef Lanteri.

"La sfida di Rimini prevedeva di realizzare un uovo poche alla fiorentina, seguendo la ricetta tradizionale o rivisitata, ma restando comunque fedeli all'essenza del piatto" - prosegue Serale - "sono molto contento di come è andata, soprattutto perché era il mio primo concorso. Ci tengo a ringraziare la mia scuola, la dirigente, i prof. Silvio Pellegrino e Paolo Peirano che mi hanno accompagnato a Rimini, la Regione Piemonte Cuoci, l'Unione Regionale Cuochi, ma soprattutto la mia famiglia. Quando ottieni una risultato importante tutta l'attenzione si focalizza su questo e nessuno vede il team che ha lavorato dietro le quinte. Invece è giusto dire che senza il supporto costante della mia famiglia tutto questo non sarebbe stato possibile".

I suoi successi però non sono finiti perché, proprio in questi giorni, ad Andrea è stato assegnato dallo chef Enrico Crippa il "Premio Giovane ambasciatore del territorio 2022", nel corso di una due giorni a Garda.

"Ho avuto modo di seguire un corso con la nazionale italiana ed è stato come scoprire un mondo nuovo" - spiega Andrea - "Non so cosa mi riserverà il futuro, per ora l'obiettivo è finire la scuola, poi chissà".