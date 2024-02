Per San Valentino apertura serale straordinaria alle mostre al Filatoio di Caraglio e alla Castiglia di Saluzzo

Domani, mercoledì 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, le mostre “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio e “Fotografia è donna”, alla Castiglia di Saluzzo, saranno eccezionalmente aperte al pubblico dalle 18 alle 22 e sarà possibile visitarle approfittando della promozione “2x1” che permetterà a chi si presenta in coppia di accedere pagando il prezzo di un solo biglietto.

Un’occasione in più per ammirare gli scatti dal mondo di Inge Morath e l’universo femminile immortalato dalle autrici e dagli autori dell’iconica agenzia Magnum Photos. Sempre per la serata di San Valentino, inoltre, al Filatoio di Caraglio sarranno previste due visite guidate al Museo del Setificio Piemontese alle 18.30 e alle 20.30.

Per tutte le informazioni consultare il sito www.fondazioneartea.org.