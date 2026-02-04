 / Attualità

Attualità | 04 febbraio 2026, 14:50

Asl Cn1: Master universitario alla dottoressa Pusterla

Lo specialista fa parte della struttura complessa Diabetologia e Malattie del Metabolismo diretta da Laura Gianotti

In foto da sinistra Pusterla e Gianotti

Alessia Pusterla medico endocrinologo afferente alla struttura complessa di Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’ASL CN1 ha conseguito nei giorni scorsi il Diploma di Master Universitario di II livello in Gestione clinica integrata del paziente affetto da malattie del metabolismo osseo presso l’Università degli Studi di Torino, con il massimo dei voti e discutendo la tesi dal titolo “Impatto dell’obesità sul metabolismo osseo: aspetti fisiopatologici e gestione clinica nella Struttura di Diabetologia e malattie del Metabolismo dell’ASLCN1” .

Il percorso formativo è stato svolto con la supervisione di Laura Gianotti, Direttore della Struttura e docente presso il Master, e con il supporto dell’ASL CN1, a conferma dell’impegno dell’Azienda nella valorizzazione delle competenze professionali e nella formazione avanzata dei propri specialisti.

Il conseguimento del Master rappresenta un importante valore aggiunto per il miglioramento dell’assistenza e della gestione clinica delle patologie osteometaboliche croniche, quali l’osteoporosi e l’obesità, per le quali sono già attivi in Asl CN1 specifici percorsi di salute, diagnosi e assistenza.

c.s.

