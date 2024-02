Due auto coinvolte in un incidente stradale a Tagliata di Fossano

Due squadre dei vigili del fuoco volontari di Fossano sono impegnate per un incidente stradale avvenuto poco prima delle ore 18 di oggi, martedì 13 febbraio, sulla Strada Statale 231 nei pressi della frazione Tagliata di Fossano, che vede coinvolti due mezzi.

Nell'incidente, del quale non è ancora chiara la dinamica, non ci sarebbero persone ferite in modo grave.

L’intervento, tuttora in corso per la messa in sicurezza dei mezzi, ha reso necessaria la momentanea chiusura momentanea della statale. Sul posto anche la Polizia Locale di Fossano.

AGGIORNAMENTO DELLE 19.23: Dopo la conclusione della messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco, la SS231 è stata riaperta.