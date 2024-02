Ciaburro (FdI): “Ecco l’aiuto all’agricoltura, comparto fondamentale per la Granda ed il Piemonte”

“Quello dell’agricoltura è un settore fondamentale per il Cuneese e l’Italia. Per questo il Governo Meloni ha sempre lavorato per esaltarne le eccellenze e risolverne le criticità. E con la proposta sull’Irpef lo ha dimostrato ancora una volta”.

Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - componente della Commissione Agricoltura - ha commentato il risultato ottenuto dal Governo a favore del mondo agricolo.

"Una volta - prosegue Ciaburro - si diceva 'dalla protesta alla proposta' e mentre qualcuno è rimasto ancorato alla protesta, dal Governo Meloni e dal Ministro Lollobrigida è arrivata la proposta” .

“Dopo aver ascoltato le necessità del mondo agricolo - prosegue il parlamentare piemontese - e reperito importanti risorse grazie all'enorme lavoro del Viceministro all'economia Maurizio Leo e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il Ministro Lollobrigida, grazie anche alla mediazione del Ministro Ciriani, ha lanciato un intervento equo in tema Irpef per le fasce più deboli, con soglia reddituale a 10mila euro per l'esenzione ed una riduzione del 50% per i redditi tra 10mila e 15mila. Con il gioco di squadra del Governo Meloni vince l'Italia, con le proteste e la propaganda non vince nessuno. Oggi - conclude Ciaburro - hanno vinto politica, agricoltori e cittadini”.