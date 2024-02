Elezioni comunali in Valle Stura: sette i Comuni al voto a giugno

Anche la Valle Stura si sta preparando alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimo. Saranno sette i Comuni che andranno al voto: Vignolo, Roccasparvera, Gaiola, Valloriate, Moiola, Sambuco e Pietraporzio. Gli scenari sono in corso di definizione, ma l'orientamento complessivo e sommario vedrà la ricandidatura dei sindaci uscenti.

Ad ora l'unico uscente che potrebbe beneficiare della recente riforma che elimina il limite di mandato per i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti sarebbe Gianluca Monaco, attuale primo cittadino di Valloriate, che ancora non ha sciolto le riserve circa le sue intenzioni per una possibile ricandidatura.

Stanno per concludere il loro primo mandato Sabrina Rocchia a Pietraporzio e Carlo Bubbio a Sambuco.

Rocchia ha già informato la cittadinanza in occasione della festa patronale del paese quest'estate di volersi ricandidare, ma "non ho ancora completato la lista", spiega. Decisione che ha visto il favore dei cittadini. Anche Bubbio, secondo alcune indiscrezioni, parrebbe intenzionato a tentare il suo secondo mandato, ma resta da definire se con la stessa squadra o con qualche nuovo ingresso.

Certa anche la ricandidatura di Emanuel Loris, sindaco di Moiola e presidente dell'Unione Montana Valle Stura. “E' in corso la costruzione della lista con alcune conferme e alcuni innesti”, dichiara.

Altra conferma di ricandidatura del sindaco uscente, sebbene con qualche perplessità, è quella di Paolo Bottero alla guida di Gaiola. “Ne stiamo discutendo – commenta -. La situazione del Comune di Gaiola non è quella, Argentera a parte, degli altri Comuni della valle. Quando ho preso in mano il Comune, il bilancio di previsione era commissariato perché non approvato dall'Amministrazione uscente. C'è un disavanzo gestito con un piano di rientro trentennale che non consente margini di errore nella gestione. Le spese come ad esempio quelle della scuola sono in continuo aumento e occorre costantemente monitorarle. È un Comune che necessita di esperienza e saggezza nelle scelte e le necessità sono molte. Non nego mi sia stato chiesto di ricandidarmi. Tutto il nostro gruppo sta valutando una ricandidatura per consentire di preparare il cambio alla prossima tornata elettorale tra 5 anni consegnando una situazione più facilmente gestibile e con meno rischi. Mi piacerebbe però che si facesse un ragionamento a livello di paese, affinché si possa condividere un percorso che aiuti Gaiola a fare ancora un passo importante per uscire da questa situazione. Ma il ragionamento principale va fatto a livello di valle. Ha ancora senso lavorare così? Senza un segretario comunale, con le responsabilità e le incombenze che aumentano di giorno in giorno tanto per un Comune da 50 abitanti come per uno da 50.000. Sempre con il fiato alla gola e strappandoci le poche risorse disponibili? Io credo che chiunque sieda i prossimi 5 anni a guida dei Comuni debba porsi principalmente questa domanda e aprire un serio dibattito su dove vogliamo andare come valle Stura”.

Recentemente ha iniziato ad esprimere la propria volontà a ricandidarsi il sindaco di Vignolo, Danilo Bernardi, che sta per concludere il suo secondo mandato. “L'intenzione – spiega Bernardi -, con una buona parte dell'attuale squadra, è quella di affrontare la terza ricandidatura”. Ma non sarà il solo, anche l'ex sindaco Roberto Giraudo si candiderà con una sua squadra e ritenterà il giudizio delle urne. “Stiamo definendo una sorta di programma, ma la squadra c'è. Vogliamo migliorare il futuro del paese, molti compaesani mi hanno invitato a rimettermi in gioco con il loro supporto”.

Sta lavorando ad una ricandidatura Manuel Guerra, sindaco di Roccasparvera, che volerebbe così verso il terzo mandato con il suo gruppo, ma “non è detto che sia io il candidato” spiega. Ancora prematuro quindi sbilanciarsi.