Rossana, una sola lista guidata dal sindaco uscente Giuliano Degiovanni per le comunali del 24 e 25 maggio

Salvo improbabili sorprese dell’ultima ora, ci sarà una sola lista in corsa alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, “Insieme per Rossana”, ancora capeggiata dal sindaco uscente Giuliano Degiovanni.

Nei giorni scorsi è stato definito l’impianto della compagine che andrà a governare il paese del fungo della media valle Varaita nei prossimi cinque anni.

Concordati prima ancora di conoscere l’esito del voto i criteri di composizione della nuova giunta. Vicesindaco sarà l’attuale consigliere di maggioranza Patrizio Barile, ingegnere alla Merlo di Cervasca, il quale, in prospettiva, dovrebbe poi raccogliere il testimone da Degiovanni. L’altro assessore sarà invece scelto in base al consenso ricevuto dai cittadini-elettori.

Non si ricandidano i tre consiglieri dell’attuale minoranza, per quanto la lisa “Per il nostro paese” fosse stata concordata per scongiurare il rischio del quorum: Danilo Cosio, Arianna Accossato e Caroline Rinaudo.

Della maggioranza non si ripresenta Marisa Girino.

Tre, al momento, i nuovi ingressi: Paolo Civalleri, Marta Rosso e Antonella Boero.

“Affrontiamo il voto con serenità. Questo – confida Degiovanni – è il mio ultimo mandato da sindaco. Abbiamo cercato di lavorare bene nell’interesse del paese. Sono soddisfatto dei risultati ottenuti che hanno visto Rossana dotarsi di nuovi esercizi commerciali, segno che il paese è vivo e guarda con moderato ottimismo al futuro. Se i cittadini, come io spero, ci ridaranno fiducia, farò ampio uso delle deleghe in modo da coinvolgere tutti i consiglieri. Una scelta che posso annunciare sin d’ora è la decisione, concordata con tutto il gruppo, di affidare la presidenza della Comunità energetica costituita nel 2024 all’attuale vicesindaco Manuele Barbero”.