Busca, consiglio comunale convocato per giovedì 23 aprile alle 21

Si terrà giovedì prossimo 23 aprile 2026, alle ore 21, la seduta pubblica del consiglio comunale di Busca.
All’ordine del giorno figurano tre punti. Si partirà con l’approvazione dei verbali della seduta del 25 marzo 2026, seguita dall’esame e dall’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025, ai sensi dell’articolo 227 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.
La terza e ultima pratica riguarda invece la variante n. 18 al Piano regolatore generale vigente, indicata come variante parziale n. 17, per la quale è prevista l’approvazione da parte dell’assemblea.