Il Comune di Savigliano aderisce alla camminata "Just the woman I am on the road"

Dal 2014 la JUST THE WOMAN I AM è l’evento che a Torino, attraverso una corsa-camminata di 5 km aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Negli ultimi anni, in particolare negli anni interessati dalla pandemia, al progetto principale si è affiancato il progetto JTWIA ON THE ROAD dedicato alle amministrazioni comunali al fine di creare in questi territori un percorso JTWIA per sensibilizzare i cittadini dei territori verso gli obiettivi del progetto (prevenzione, stili di vita, ecc.) e costituire una rete di percorsi accreditati che siano a disposizione di tutti (la pagina ufficiale del progetto https://jtwia.org/ ) .

Grazie al coinvolgimento di un gruppo di associazioni anche il Comune di Savigliano quest’anno ha aderito a JTWIA ON THE ROAD proponendo sul nostro territorio un tragitto di circa 5 Km che percorreremo insieme il 3 marzo con ritrovo alle 10 presso Parco Graneris (lato Viale Gozzano) e che si svolgerà in concomitanza con la JTWIA di TORINO. Al termine punto di ristoro presso Parco Graneris.

Siete tutti invitati a partecipare iscrivendovi entro il 16 FEBBRAIO 2024 presso una delle Associazioni sotto elencate scaricando il modulo dal sito del Comune di Savigliano.

La quota di iscrizione è di 20 euro. Le somme raccolte saranno destinate alla ricerca sul cancro.

Al momento della partenza verranno consegnati il pettorale e la maglietta a coloro che si iscriveranno entro il 16 febbraio, non potranno essere garantite per le iscrizioni successive.

Al termine della passeggiata ci sarà la distribuzione del Kit garantito a coloro che avranno effettuato l’iscrizione entro il 16 febbraio.

Per info www.comune.savigliano.cn.it e Ufficio Sport del Comune allo 0172/710247.

MAI + SOLE tel. 0172/710926 e-mail info@maipiusole.it

CAI ROSA tel. 347/3307094 e-mail info@caisavigliano.it

AUSER tel. 0172/715137 e-mail ausersavigliano@gmail.com

KALIPE’ ASD presso la Palestra DUKE tel. 389/2395981 e-mail info@kalipeasd.com

PRO-LOCO SAVIGLIANO tel. 338/8803215 e-mail proloco.savigliano@gmail.com

A.S.H.A.S ONLUS tel. 0172/31214 e-mail segreteria@ashas.it

Questo evento verte su una tematica di vitale importanza per il benessere di tutte le persone: la ricerca sul cancro.

Il cancro, purtroppo, continua a rappresentare una delle sfide più grandi per la nostra società, colpisce indiscriminatamente, senza guardare in faccia età, sesso o status sociale. Tuttavia nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, il cancro risulta essere in continua evoluzione, presentandosi in forme sempre più complesse e sfuggenti ed è per questo che è fondamentale sostenere la ricerca scientifica nel campo della lotta contro il cancro

Solo attraverso un impegno costante e finanziamenti adeguati possiamo sperare di raggiungere traguardi significativi nella prevenzione e nella cura di questa terribile malattia

Ogni contributo, grande o piccolo che sia, CONTA! Dobbiamo lavorare insieme, per sensibilizzare e mobilitare le persone a sostenere la ricerca sul cancro, la perseveranza e la solidarietà possono fare la differenza nella vita di milioni di persone.