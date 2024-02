Politecnico Mondovì, aria di cambiamento: ieri l'incontro tra il neo rettore e l'amministrazione

Al centro della riunione, lo ricordiamo, le prospettive future per la sede monregalese, presto al centro del dibattito anche in Consiglio comunale attraverso tre ordini del giorno presentati da maggioranza e minoranze.

Si è tenuto ieri, mercoledì 14 febbraio, l'incontro per discutere sul futuro del Politecnico di Mondovì.

Nell'incontro di ieri il rettore ha delineato le direttrici di sviluppo della realtà universitaria per i prossimi sei anni, rimarcando la necessità di individuare una chiara vocazione per la sede di Mondovì, per potenziarne lo sviluppo interpretando le specificità del territorio.