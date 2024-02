Il Soroptimist di Cuneo riflette sul tema della fragilità ambientale

“Cambiamenti climatici, agricoltura e malattie delle piante”, è stato il tema della conferenza tenuta dalla Prof.ssa Maria Lodovica Gullino, ordinario di Patologia vegetale all’Università di Torino nonché Direttore Scientifico del Festival “Coltiva.To”. il 13 Febbraio alle ore 18.00 presso lo Spazio incontri della Fondazione CRC di Cuneo, in Via Roma 15.

Un pubblico attento, interessato e dialogante ha accompagnato questa attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali con una curvatura tecnica e accademica sulla fitopatologia.

“Non allarme, ma consapevolezza e azioni efficaci a rimedio”: il messaggio della Prof. Gullino che ha intrattenuto il pubblico numeroso con esempi e dati di grande valore scientifico.

Ha introdotto i lavori la Presidente del Club di Cuneo: Elena Cavallo, che a suo fianco aveva la Past President nazionale Soroptimista Dr.ssa Giovanna Guercio.

Erano presenti: la Sindaca di Cuneo: Patrizia Manassero accompagnata dalle Assessore Tomatis e Clerico; molti esponenti del mondo istituzionale agricolo; Confagricoltura, titolari di aziende agricole e vitivinicole.

“La ricerca, la conoscenza e la sistematizzazione dei dati, l’osservazione sul campo sono gli unici strumenti in grado di farci comprendere rischi e tendenze che caratterizzeranno le coltivazioni della nostra terra” questo in sintesi il monito che proviene da chi ha dedicato una vita allo studio delle piante e continua nell’ impegno accademico per la difesa dell’ambiente.

“La co-responsabilità passa dalla conoscenza e dall’ impegno di tutti, ed il Soroptimist in questo senso è davvero un divulgatore attento e presente”: dichiarano congiuntamente la Presidente cuneese Cavallo e la Past President Nazionale Guercio.