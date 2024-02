Cuneo, le gallerie "Cittadina" e "Carle" chiuse al traffico per manutenzione notturna

Informiamo i nostri lettori che Anas ha programmato la pulizia della sede stradale nelle gallerie ‘Cittadina’ e ‘Carle’, sulle strade statali 705 e 705 dir “di Cuneo”. Per consentire l’intervento è prevista la chiusura al traffico delle gallerie che sarà in vigore esclusivamente in orario notturno al fine di mitigare il più possibile i disagi alla circolazione.



La galleria ‘Cittadina’ sarà chiusa al traffico dalle 22 di oggi, venerdì 16 febbraio, alle 6 di domani sabato 17 febbraio. La galleria ‘Carle’ sarà chiusa al traffico dalle 22 di domani, sabato 17 febbraio, alle 6 di domenica 18 febbraio.



Durante la chiusura il traffico sarà indirizzato sulla rete locale limitrofa tramite apposita segnaletica di indicazione.