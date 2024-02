Luoghi di Langa da valorizzare? Le risposte dal progetto-mostra con studenti di 16 nazionalità

Studenti e studentesse di 16 diverse nazionalità hanno ragionato sul futuro di edifici e luoghi ora sottoutilizzati in cinque comuni lungo la Pedaggera - Sale Langhe, Murazzano, Belvedere Langhe, Dogliani e Monchiero. In questo territorio, a cavallo tra Alta e Bassa Langa, sono state analizzate le dinamiche produttive, la trasformazione dei servizi e dei trasporti pubblici, lo spopolamento, gli effetti della crisi ambientale e della fragilità territoriale.

In questi stessi luoghi gli studenti hanno potuto conoscere forme di turismo lento, giovani produttori impegnati in un’agricoltura a basso impatto ambientale, servizi dedicati ad accogliere e integrare i lavoratori stagionali e le nuove famiglie dentro reti territoriali.

Da questi temi sono nate state sviluppate 11 proposte che non propongono soluzioni definitive, ma sono da intendere come strumenti per esplorare i limiti e le potenzialità del territorio, per stimolare una riflessione condivisa nella comunità di cittadini e amministratori.

L'evento, che si terrà a fine febbraio e a fine giugno tra Murazzano e Sale delle Langhe, si articolerà in due momenti: una mostra di mappe, disegni e modelli introdurrà al pubblico questi ragionamenti mentre un seminario di discussione e confronto permetterà di restituire le riflessioni alle persone che hanno accolto ad ottobre studenti e docenti durante la preparazione del laboratorio “Interfaces”: Sindaci, tecnici comunali, produttori locali, nuovi e vecchi residenti.

L'inaugurazione della Mostra "Interfaces in Alta Langa" si terrà a Murazzano presso Palazzo Tovegni, dal 24 al 25 febbraio e a Sale delle Langhe presso la Scuola Primaria, dal 25 febbraio al 30 giugno.

L'evento, a cura di Francesca Frassoldati e Paolo Bianco, è promosso dal Politecnico di Torino (Dipartimenti DAD e DIST) e dal Centro Interdipartimentale FULL - Future Urban Legacy Lab, con il patrocinio del Comune di Murazzano e del Comune di Sale delle Langhe.