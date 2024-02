A Marene consegnati due materassi antidecubito alla casa di riposo Don Rolle

Due materassi antidecubito sono stati consegnati dall’Associazione "Fai entrare il sole" nelle case di riposo e la Fondazione Rovella Caterina di Fossano, alla struttura di Don Rolle a Marene.

“L’unione fa la forza - commenta il segretario dell’Associazione "Fai entrare il Sole", Antonello Cravero - e così abbiamo donato ben due materassi, indispensabili per il benessere degli ospiti ma che hanno un costo molto alto, circa mille euro ciascuno, e per questo non sempre le strutture riescono a comprarne a sufficienza. Ma il buon cuore e la solidarietà spesso vengono in aiuto, come in questo caso. Grazie a tutti”.

Alla consegna, oltre al segretario Cravero, erano presenti il presidente della Fondazione Paolo Toselli, il parroco di Marene don Aldo, la direttrice della struttura Monica Giordano, il presidente della struttura Pelissero e il personale infermieristico che quotidianamente si prende cura con professionalità e umanità degli ospiti della casa di riposo di Marene.