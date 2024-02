L'assemblea annuale dell'Avis albese: buoni numeri e il gruppo gemellato arrivato da Saint-Tropez

L'Avis albese ha organizzato l'annuale assemblea dei soci: un momento di confronto e di bilancio sull'attività del 2023 e sulle prospettive future. Il presidente della sezione albese Gianluca Adriano ha raccontato lo stato di salute del gruppo, usando una metafora calcistica: "In un momento difficile siamo riusciti a non retrocedere e a fare meglio, con sei sacche in più rispetto all'anno precedente".

Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di avere a disposizione volontari giovani ed energie fresche per continuare il processo di crescita. Tra le novità l'aumento dei membri del Consiglio direttivo da 17 a 23, un modo per far sì che tutte le sezioni siano rappresentate.

Erano presenti all'assemblea dell'Avis albese anche il presidente dell'Avis provinciale Flavio Zunino e l'assessore albese alle politiche sociali Elisa Boschiazzo.

Non è mancato anche una sorpresa: la presenza di una delegazione del gruppo di Saint-Tropez, intervenuto all'assemblea. "Si tratta di un gemellaggio a cui teniamo molto, anche noi lo scorso 3 febbraio avevamo partecipato al loro raduno annuale", aggiunge Adriano. Tra i prossimi eventi per cementare l'unione dei donatori anche un torneo interno di calcio, programmato per il prossimo 16 di giugno.