Farigliano assegna il premio ‘Isabella Doria’ ad Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aerospaziale

Un premio dedicato alla cultura e all’intraprendenza femminile.

Giunge alla seconda edizione il premio “Isabella Doria”, istituito dal Comune di Farigliano, in onore di tutte le donne che, con coraggio e spirito di abnegazione, hanno saputo distinguersi nel panorama nazionale e internazionale, diventando protagoniste del loro tempo.

Il riconoscimento, già istituito nel 2016, è stato consegnato per la prima volta lo scorso anno alla campionessa paralimpica di arrampicata Alessia Refolo e porta il nome della Marchesa Doria, moglie di Manfredo IV del Vasto, marchese di Saluzzo.

A Isabella Doria, signora del feudo di Farigliano dal 1337 al 1353, non è legata solo la leggenda sulla nascita dei "gat ross", simbolo del paese, ma si narra anche che, per porre fine a continui dissidi interni, invitò le donne fariglianesi a sfidarsi ai birilli, trovando così una soluzione pacifica per risolvere i problemi fra gli uomini del paese. Il gioco assunse quasi il carattere pubblico del torneo cavalleresco, divenendo una vera e propria tradizione che viene portata avanti ancora ai giorni nostri.

A ricevere il premio dell’edizione 2024 sarà la scienziata Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica.

Nata a Gallarate, in provincia di Varese, nel 1937, la dottoressa Ercoli Finzi è una delle figure più importanti nel panorama delle scienze e delle tecnologie aerospaziali.

Già docente del Politecnico di Milano, dove ha insegnato Meccanica Aerospaziale fino alla pensione, è consulente scientifica della NASA, dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea).

Nel 2007 ha ricevuto la medaglia d’oro dal Presidente della Repubblica per i benemeriti della scienza, della cultura e dell’arte.

"Siamo orgogliosi di poter consegnare il premio ‘Isabella Doria’ alla professoressa Amalia Ercoli Finzi". – dicono l’Amministrazione Comunale, il direttivo della biblioteca e l’associazione ‘Gioco delle Bije’ di Farigliano che curano l’organizzazione dell’evento – "Per la sua straordinaria passione in ambito scientifico, per il contributo fondamentale nel settore aerospaziale e per l’'intensa attività di promozione della presenza femminile nel campo delle facoltà scientifiche, non rappresenta solo la cultura e l’intraprendenza femminile, ma è anche motivo di ispirazione per le future generazioni".

L’evento si svolgerà sabato 9 marzo alle 15 nei locali della biblioteca civica “Nicola e Beppe Milano” in piazza San Giovanni 12bis.