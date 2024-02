Riduzione del 20% sulle commissioni per chi paga con Satispay a beneficio del Comune di Costigliole Saluzzo

Una riduzione del 20% sulle commissioni della piattaforma Satispay per tutti i pagamenti effettuati sul sistema pagoPA a beneficio del Comune di Costigliole Saluzzo. E’ questo il frutto dell’accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra l’Amministrazione comunale e la fintech internazionale fondata da tre giovani cuneesi, oggi leader nel settore dei pagamenti in mobilità.



Riprendendo analoghe iniziative promosse da Satispay con altre amministrazioni comunali, su tutti i pagamenti gestiti dal sistema nazionale pagoPA che vedono come beneficiario il Comune di Costigliole, se sarà utilizzata l’applicazione, Satispay praticherà automaticamente una riduzione della commissione di un quinto del valore (che scende da 1 euro a 80 centesimi), con un risparmio diretto a beneficio dell'utenza.

COME FUNZIONA

Quando un cittadino riceve un avviso di pagamento PagoPA da parte del Comune di Costigliole può scegliere di pagare con molteplici modalità e diversi intermediari (per ognuno dei quali è prevista una differente commissione di pagamento), ma per chi sceglie Satispay la commissione sarà per sempre ridotta a 80 centesimi.



Dicono da Satispay: "Questa iniziativa è parte del nostro impegno continuo nel rendere i servizi digitali più accessibili, convenienti ed efficienti per la nostra Comunità. Grazie alla riduzione delle commissioni, i cittadini risparmieranno direttamente sui costi delle transazioni, rendendo il pagamento degli avvisi PagoPA più sostenibile".



Commenta l'Amministrazione comunale: "Oltre al beneficio economico che ricade sui cittadini, l’accordo con Satispay permette di compiere un altro passo verso la progressiva digitalizzazione delle nostre procedure".