Auto sfonda la vetrina del centro Chinelab a Saluzzo, nessun ferito

Intorno all'una e trenta della notte tra venerdì e sabato, un’auto arrivando dalla rotonda di via Savigliano e corso Roma, ha travolto in pieno lo spazio Chinelab del dottor Gianluca Costa, specializzato in “Riabilitazione e Rieducazione Funzionale”, situato in corso XXVII Aprile 8.

L’auto ha sfondato la vetrina ed è entrata all’interno della struttura, tra i tapis roulant e le macchine per gli allenamenti. Fortunatamente, vista l’ora, non erano in corso le attività del centro abitualmente molto frequentato e pieno di attrezzature. Di queste quattro sono state danneggiate in modo più o meno grave.

Non è nota la dinamica dell’accaduto di cui si stanno occupando i Carabinieri di Saluzzo, accorsi sul posto. il conducente non ha riportato lesioni nell'incidente.

Dopo un fine settimana passato a sistemare e ripristinare, il centro è operativo quasi al 100% da oggi. Ma si prepara al trasloco preventivato e indipendente dal fatt

Dal 2 marzo lo studio inaugurerà la nuova sede n via Revello 38 di fronte al supermercato LIDL, in uno spazio di 300 metri quadri, sempre con attività di “Recupero muscolare e rieducazione funzionale”, “Attività posturale” e “Attività fisica adattata”(per persone anziane).