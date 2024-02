Aggressivi da paura, a Savigliano un incontro con il criminologo Marco Beroluzzo

Terzo appuntamento del settimo anno della Scuola di Politica di Benecomune. Dopo l’incontro con Paolo IACCI sulla sostenibilità nel campo del lavoro e l’evento sulle potenzialità dell’idrogeno nel complesso tema della transizione energetica, arriva una serata molto attesa sull’incremento dei casi di aggressività e violenza nella nostra società, a partire da quella di genere che nei femminicidi vede il culmine della tragedia.

Un evento quindi per analizzare il tema dell’aggressività, che come dice lo psicanalista Sergio Caretto “oggi l’aggressività è la cifra della relazione”. Una società che conosce un aumento dell’atteggiamento aggressivo a tutti i livelli. Non ultimo quello politico per rimanere nel campo della Scuola di Politica che ha il compito di approfondire un fenomeno che è lo specchio della nostra società.

Tuttavia, c’è differenza fra aggressività e violenza. La prima è energia che va gestita per evitare che degeneri in violenza. Come imparare quindi a gestire l’aggressività? Quali sono le sue manifestazioni così come si può tramutare in violenza e cosa significa questo? Quale ruolo ha la politica, ma anche i social, la scuola, l’ambiente di lavoro, la comunicazione a distanza, la digitalizzazione in tutto questo?

Su queste riflessioni nasce il prossimo appuntamento di Benecomune, in programma giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 21, nel Salone di piazza Pieve 8 a Savigliano oppure, per chi non può partecipare in presenza, sarà possibile come sempre seguirlo in diretta streaming all’indirizzo www.benecomune.info/diretta . Sarà con noi il criminologo dott. Marco BERTOLUZZO, oggi Direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe e Roero, che in una serata moderata da Clara ROCCA, già Presidente della Consulta delle Pari Opportunità di Savigliano, proverà a rispondere ai tanti interrogativi che scaturiscono da questo tema.