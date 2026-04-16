Sicurezza sul lavoro: a Roccavione un incontro per aiutare imprenditori e artigiani a orientarsi tra norme e responsabilità

Mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, nella sala consigliare del Comune di Roccavione, si terrà un importante incontro pubblico rivolto a imprenditori e artigiani, di ogni dimensione e settore, dedicato al tema della sicurezza sul lavoro, alle norme che la regolano, ai rischi che possono ricadere sull’imprenditore e sull’artigiano e alle possibili tutele per limitarli e affrontarli con maggiore consapevolezza.
L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire un momento concreto di informazione e confronto su una materia complessa, delicata e di grande attualità, che coinvolge quotidianamente chi fa impresa e chi porta avanti un’attività artigianale. Nel corso della serata si parlerà infatti di obblighi, responsabilità, prevenzione e strumenti di tutela, con un taglio pratico pensato per aiutare imprenditori e artigiani a orientarsi meglio tra norme, adempimenti e possibili criticità.
A portare il proprio contributo saranno tre esperti della materia: l’ingegner Daniele Viale, l’avvocato Claudio Streri e l’assicuratore Marco De Carlini, che affronteranno il tema da punti di vista diversi e complementari, offrendo ai presenti un quadro ampio e utile per comprendere meglio i principali aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.
In apertura dell’incontro è inoltre previsto un saluto in collegamento da parte dell’europarlamentare Giovanni Crosetto, mentre a introdurre la serata sarà il Sindaco di Roccavione Paolo Giraudo.
Proprio il Sindaco Paolo Giraudo, ideatore dell’iniziativa, sottolinea il senso dell’appuntamento: “Sono sindaco da relativamente poco tempo, ma faccio l’imprenditore da molti anni. In prima persona mi sono trovato più volte ad avere dubbi su questi temi e a sentire il bisogno di un supporto per capire meglio norme, responsabilità e possibili rischi. Da quando sono diventato sindaco, ho capito che gli stessi dubbi e gli stessi problemi li vivono ogni giorno tanti altri imprenditori e artigiani del nostro territorio. Per questo ho voluto organizzare questo incontro: per dare una mano concreta, creando un’occasione utile per ascoltare professionisti competenti, fare chiarezza e offrire qualche strumento in più a chi lavora e fa impresa”.
E conclude: "L’incontro si svolgerà a Roccavione, a casa nostra, ma è rivolto non soltanto alle realtà del paese: l’invito è infatti esteso a tutti gli imprenditori e artigiani del Cuneese che desiderano approfondire una materia tanto importante quanto spesso difficile da affrontare da soli".
Tutti gli interessati sono quindi invitati a partecipare a una serata pensata per informare, chiarire dubbi e offrire un supporto concreto a chi ogni giorno è chiamato a gestire responsabilità, obblighi e scelte fondamentali per la propria attività.
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Attualità | 16 aprile 2026, 13:19
Sicurezza sul lavoro: a Roccavione un incontro per aiutare imprenditori e artigiani a orientarsi tra norme e responsabilità
Mercoledì 22 aprile alle 20.30 in sala consiliare tre esperti affrontano obblighi, rischi e strumenti di tutela. Saluto in collegamento dell’europarlamentare Giovanni Crosetto, introduce il sindaco Paolo Giraudo, promotore dell’iniziativa
Mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, nella sala consigliare del Comune di Roccavione, si terrà un importante incontro pubblico rivolto a imprenditori e artigiani, di ogni dimensione e settore, dedicato al tema della sicurezza sul lavoro, alle norme che la regolano, ai rischi che possono ricadere sull’imprenditore e sull’artigiano e alle possibili tutele per limitarli e affrontarli con maggiore consapevolezza.