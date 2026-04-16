Sicurezza sul lavoro: a Roccavione un incontro per aiutare imprenditori e artigiani a orientarsi tra norme e responsabilità

Mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, nella sala consigliare del Comune di Roccavione, si terrà un importante incontro pubblico rivolto a imprenditori e artigiani, di ogni dimensione e settore, dedicato al tema della sicurezza sul lavoro, alle norme che la regolano, ai rischi che possono ricadere sull’imprenditore e sull’artigiano e alle possibili tutele per limitarli e affrontarli con maggiore consapevolezza.



L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire un momento concreto di informazione e confronto su una materia complessa, delicata e di grande attualità, che coinvolge quotidianamente chi fa impresa e chi porta avanti un’attività artigianale. Nel corso della serata si parlerà infatti di obblighi, responsabilità, prevenzione e strumenti di tutela, con un taglio pratico pensato per aiutare imprenditori e artigiani a orientarsi meglio tra norme, adempimenti e possibili criticità.



A portare il proprio contributo saranno tre esperti della materia: l’ingegner Daniele Viale, l’avvocato Claudio Streri e l’assicuratore Marco De Carlini, che affronteranno il tema da punti di vista diversi e complementari, offrendo ai presenti un quadro ampio e utile per comprendere meglio i principali aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.



In apertura dell’incontro è inoltre previsto un saluto in collegamento da parte dell’europarlamentare Giovanni Crosetto, mentre a introdurre la serata sarà il Sindaco di Roccavione Paolo Giraudo.



Proprio il Sindaco Paolo Giraudo, ideatore dell’iniziativa, sottolinea il senso dell’appuntamento: “Sono sindaco da relativamente poco tempo, ma faccio l’imprenditore da molti anni. In prima persona mi sono trovato più volte ad avere dubbi su questi temi e a sentire il bisogno di un supporto per capire meglio norme, responsabilità e possibili rischi. Da quando sono diventato sindaco, ho capito che gli stessi dubbi e gli stessi problemi li vivono ogni giorno tanti altri imprenditori e artigiani del nostro territorio. Per questo ho voluto organizzare questo incontro: per dare una mano concreta, creando un’occasione utile per ascoltare professionisti competenti, fare chiarezza e offrire qualche strumento in più a chi lavora e fa impresa”.



E conclude: "L’incontro si svolgerà a Roccavione, a casa nostra, ma è rivolto non soltanto alle realtà del paese: l’invito è infatti esteso a tutti gli imprenditori e artigiani del Cuneese che desiderano approfondire una materia tanto importante quanto spesso difficile da affrontare da soli".



Tutti gli interessati sono quindi invitati a partecipare a una serata pensata per informare, chiarire dubbi e offrire un supporto concreto a chi ogni giorno è chiamato a gestire responsabilità, obblighi e scelte fondamentali per la propria attività.