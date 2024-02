A Cuneo le audizioni piemontesi del Premio Mia Martini

La Voice Art Academy di Cuneo, il prossimo sabato 24 febbraio, ospiterà le audizioni piemontesi del Premio Mia Martini, che si svolgeranno in sede, dalle 15 alle 18.

La partecipazione è aperta a tutti per la sezione "Nuove Proposte", dai 13 ai 45 anni, invece la sezione "Una voce per Mimì" è riservata ai partecipanti dai 4 ai 12 anni.

"Siamo onorati - dicono dalla Voice Art Academy - della collaborazione con la prestigiosa manifestazione artistica quale il Premio Mia Martini che ha visto nelle edizione passate allievi della nostra scuola cuneese distinguersi per preparazione e talento (Lubov Dimitrova "Premio della Critica 2016" "Premio Speciale New Music Image 2016" e Andrea Ruberto, in arte Andi Lios,"Premio Speciale Giancarlo Bigazzi 2018" ) si dà il via, anche quest'anno, alle audizioni ufficiali per il Piemonte".

La direzione artistica del Premio è stata riconfermata a Franco Fasano.

Modalità di partecipazione:

Esecuzione di un brano a scelta (italiano o straniero) con l’ausilio di basi esclusivamente in formato MP3 o con il proprio strumento di accompagnamento..

Per chi non fosse in possesso di una base audio in formato MP3 su chiavetta, la Voice Art metterà a disposizione un suo pianista accompagnatore professionista. Chi volesse usufruirne dovrà portare con sè la griglia accordi o comunicare entro giovedì 22 febbraio il brano e la tonalità di esecuzione dello stesso.

Potranno accedere alle selezioni in ordine di prenotazione esclusivamente i cantanti che avranno comunicato via messaggio o telefonica la propria adesione. La giuria tecnica e artistica sarà composta da musicisti professionisti e addetti del settore.

Le audizioni si terranno presso la nostra sede cuneese - VOICE ART Academy - Corso IV Novembre 10 (interni 17 e 18) - 12100 Cuneo (CN) dalle ore 15 alle ore 18.

Per chi arriva da fuori Cuneo:

uscita autostrada "Cuneo Ovest" da entrambe le direzioni

8 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria (direzione Piazza Galimberti

parcheggio sotterraneo accessibile da Via Lungo Stura

Responsabile audizioni:Dott.ssa Sylvia Elena Violino

Per info e prenotazioni: 338 2243771 (anche tramite Whatsapp,Telegram o messaggio privato alla pagina Voice Art di Facebook)



www.premiomiamartini.it