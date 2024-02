A Mondovì "La Signora in giallo, una grande tavolata di donne"

La Consulta Comunale Femminile sostiene una serata speciale in occasione della Festa della Donna: "La Signora in Giallo, una grande - e conviviale - tavolata di donne" dove poter degustare piatti della cucina piemontese e godere di uno spettacolo teatrale sui generis: un’indagine di polizia che, portata dopo portata, svelerà un crimine. Un'esperienza che promette di intrattenere, coinvolgere e stupire il pubblico presente.

La serata, gestita dal Cfp, si terrà venerdì 8 marzo alle ore 19.30, presso il nuovo “Campus CFP” in Via Conti di Sambuy, 26 (Colonia del Beila, Ex Hotel “I Gelsi”)

L’intrattenimento teatrale sarà a cura della compagnia "FUORI DI QUINTA".

Per partecipare all'evento, è necessario effettuare la prenotazione e il pagamento entro venerdì 1° marzo 2024, inviando una mail a: cfpmondovi@cfpcemon.it . Le modalità di pagamento accettate sono: Satispay, contanti e POS. Il costo, comprensivo di cena e spettacolo è di 40euro. Parte del ricavato della serata sarà devoluto dal Cfp allo Sportello Antiviolenza della Croce Rossa di Mondovì per l'acquisto di kit di emergenza per le case rifugio.

Un momento importante per celebrare la forza, la resilienza e la bellezza delle donne. L’evento è aperto al pubblico, previa prenotazione, fino ad esaurimento posti.