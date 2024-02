Ceva in lutto per Nina Bottero, donna generosa che sosteneva gli studenti del Cfp

Ore di lutto nel Cebano per la scomparsa di Nina Bottero, donna riservata e generosa che, dopo la morte del fratello, il professor Andrea Bottero, scomparso nel marzo del 2013, aveva portato avanti e fatto propria l'iniziativa di fornire un sostegno concreto agli studenti meritevoli del CFPCeMon, attraverso una borsa di studio.

"Oggi con profonda gratitudine, - afferma la direttrice del CfpCeMon di Ceva, Simona Giacosa - salutiamo la sua memoria e riconosciamo il suo impatto straordinario sulla nostra scuola; la sua eredità vivrà per sempre nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e la sua generosità. Ricorderemo con affetto il suo entusiasmo e la sua emozione nel consegnare le borse di studio, rivolgeva agli studenti messaggi semplici ma con determinazione e l’affetto di una persona che voleva lasciare un messaggio chiaro e di speranza al futuro.

Il nostro Centro di Formazione Professionale rinnova l’impegno a proseguire nella missione di fornire un'istruzione di qualità e opportunità di crescita a tutti i nostri studenti, mantenendo viva la memoria e l'ispirazione di Andrea e Nina Bottero”.

Per ben 12 anni si era occupata dell'assegnazione della borsa di studio che ha permesso a tanti studenti dell’indirizzo operatore meccanico di realizzare il proprio potenziale e vedere premiati i propri sforzi.

"Una persona discreta, riservata, ma con un cuore grande - la ricorda l'ex direttore del CfpCemon Mario Barello - "Il fratello, tra i soci fondatori della scuola dove ha poi insegnato fino al conseguimento della pensione. La borsa di studio che porta il suo nome ha dato modo di premiare tanti studenti di operatore meccanico, non solo per i meriti scolastici ma anche per l'impegno. Una persona che sapeva parlare ai giovani e ispirarli per il futuro".