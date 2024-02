Marene ospita due importanti appuntamenti di pugilato

Si ritorna a parlare, in zona, di pugilato e la “nobile arte” riparte dall’asse Savigliano-Marene.

Sarà proprio Marene, infatti, ad ospitare due importanti esibizioni pugilistiche che si terranno al palazzetto del complesso scolastico.

Si inizia domenica 25 febbraio alle 17:30 con i quarti di finale del campionato regionale School Boys e Junior, una riunione che prevede otto match. Il secondo appuntamento sarà domenica 17 marzo con, sul ring, il pugile professionista saviglianese Stiven Dredhaj e otto match dilettantistici.

La parte saviglianese del binomio è rappresentata da Aniello Flauto, tecnico federale della FPI (Federazione Pugilistica Italiana) che alla palestra Open Space ha avviato una scuola di boxe con grandissime valenze sociali, visto che al suo interno accoglie anche adolescenti svantaggiati e/o particolarmente “difficili”, dando loro gli strumenti per crescere, per aumentare la propria autostima e, soprattutto, per capire che non è con la violenza che si cresce, ma con allenamento, disciplina e costanza.

"E, anche, con tanto rispetto per l’avversario - dice Aniello -, che non è un nemico ma un atleta come te! Insegno la consapevolezza di se e l’autocontrollo e cerco di rimuovere le ansie adolescenziali che, soprattutto dopo il Covid, sono molto aumentate. Ho 20 ragazzi e 18 adulti, con all’interno anche 6 ragazze, e per 12 di loro siamo passati all’agonismo. Dopo aver accompagnato il grande Antonio De Vitis nei suoi vari titoli internazionale ora metto la mia esperienza al loro servizio. La più grande soddisfazione nel mio lavoro è quando vedo che qualcuno che è arrivato qui “debole” capisce finalmente il proprio valore!".

Alberto Deninotti, Assessore allo sport di Marene: "Siamo soddisfatti di poter ospitare due rassegne di questo livello, soprattutto grazie anche alla loro impostante valenza sociale! In questi anni abbiamo proposto molti eventi sportivi e vogliamo continuare a farlo. La proposta deve essere sempre più ampia per poter dare un valore aggiunto al nostro Comune e alle nostre strutture. Ringrazio Aniello Flauto e la Boxe Fitness Barge per la collaborazione. Ci auguriamo che sia solo la prima di una lunga serie".

Aniello Flauto chiude: "Ringrazio dal profondo del cuore il Comune di Marene e l’Assessore allo sport Alberto Deninotti per l’ospitalità al loro Palazzetto dello sport. Alberto, la cui sensibilità per tutto ciò che riguarda lo sport è già ben nota, ha dimostrato fin da subito interesse e curiosità per l’evento pugilistico proposto, tanto dal volerlo portare a Marene. Da anni organizziamo eventi pugilisti e siamo stati Campioni Italiani nel 2004 come “Migliore Società Pugilistica” grazie alla realizzazione del maggior numero di eventi pugilistici. Siamo, quindi, ben lieti di portare questa esperienza anche a Marene e di rinnovare la nostra collaborazione con le associazioni “Ashas” di Savigliano e “Il solco” di Racconigi".

Per informazioni: 333/7369617.