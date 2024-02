Cuneo, primi abbattimenti all’ex caserma Montezemolo. L’appello del professor Costagli: “Salviamo l’iscrizione inglese del 1945”

Sono stati avviati ufficialmente i lavori di abbattimento del fabbricato originariamente adibito a deposito di lubrificanti dell’ex caserma Montezemolo di Cuneo: lavori realizzati dalla Edilscavi Srl, della durata di due settimane e che vedranno il mantenimento del muro tra l’area e il poligono di tiro e la riqualificazione della recinzione antistante.

Costagli chiede il mantenimento dell’iscrizione inglese

L’abbattimento – propedeutico alla futura posa del cantiere di riqualificazione generale della struttura – ha però suscitato risposta dallo storico e ricercatore Sergio Costagli, particolarmente in riferimento all’iscrizione in inglese risalente al 1945 che campeggia su uno dei fabbricati ancora presenti (e mostrata nell’ultimo sopralluogo aperto all’amministrazione comunale e alla stampa, datato 7 maggio 2018).



“Probabile l’iscrizione risalga alla prima settimana di maggio, tra il lancio da un aereo Dakota C-47 di sedici container, ora forse sotterrati nel perimetro dell’ex caserma, e sei ‘pacchi’ nell’allora piazza d’Armi, e la sfilata in piazza Vittorio del 6 maggio” racconta Costagli.



“In quei giorni si trovava a Cuneo una compagnia inglese della Special Air Service (SAS) proveniente da Alba, capitanata dal capitano MacDonald – prosegue Costagli - . L’iscrizione risulta tipica dei messaggi militari che i britannici scrivevano sui muri nelle operazioni all’estero: insulti ai giapponesi in Birmania e in particolare all’imperatore Hiroito, di cui è stata anche realizzata una caricatura”.



La richiesta dello storico è il recupero e il mantenimento dell’iscrizione come parte della memoria storica della città: “Perché non recuperare anche le casermette del 1940 poste a difesa della vecchia centrale elettrica?”

Serale e Spedale: “La rivalorizzazione prosegue”

L’ex caserma è di proprietà del Comune di Cuneo dal 2017. L’intenzione del progetto di recupero – da realizzarsi con i fondi europei dell’Agenda Urbana – è quella di meglio collegare l’area alla città e al vicino parco Parri, mettendo a disposizione un ulteriore “polmone verde” e spazio adibito all’organizzazione di eventi.



“Il progetto di rivalorizzazione dell’ex caserma Montezemolo si concretizza sempre di più – hanno commentato gli assessori Luca Serale e Alessandro Spedale - : l’obiettivo è quello di rendere accessibile alla città uno spazio abbandonato e finora mai aperto al pubblico, potendo così offrire un nuovo luogo per le attività culturali che farà da connettore tra i quartieri circostanti, in una visione di riqualificazione generale della città”.



A breve verrà pubblicato il bando di gara per la realizzazione dei lavori.