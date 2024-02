A tu per tu con Caravaggio: visita alle mostre di Asti e Mondovì dedicate al grande maestro

Al fine di soddisfare le numerose richieste pervenute, la Promocuneo propone, sabato 16 marzo, la visita a due mostre: I grandi Maestri del Barocco e Caravaggio nella Chiesa di Santo Stefano a Mondovì e La canestra di Caravaggio. Segreti ed enigmi della natura morta a Palazzo Mazzetti di Asti.

Fulcro della mostra nella Chiesa di Santo Stefano è la Maddalena di Michelangelo Merisi da Caravaggio, un’opera proveniente da una collezione privata, dipinta dall’artista intorno al 1606. L’intensità espressiva della figura, carica di sensualità ed erotismo, è un indubbio modello per molti artisti suoi contemporanei e successivi, dove il sacro ed il profano si traducono in carne, in luce e ombra. Accanto al capolavoro di Caravaggio opere di altri autori di grande rilievo -Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Pietro da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini, Sirani- ci portano a compiere un singolare percorso nella complessa cultura europea del tempo barocco attraverso personali interpretazioni.

Proveniente dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, la Canestra è tra le opere più conosciute del maestro lombardo, dipinta quando aveva poco più di vent’anni - databile tra il 1597 e il 1600 . L’importanza del piccolo dipinto va oltre la descrizione analitica dei frutti rappresentati, alcuni anche bacati, per divenire messaggio carico di contenuti religiosi e cristologici. Accanto alla fiscella di Caravaggio circa una ventina di opere raccontano altre nature morte precedenti, contemporanee e successive, un genere pittorico richiesto e che ebbe larga fortuna. Dipinti di Régnier, di Bettera, di Noletti, del Monfort, di Orsola Caccia, di Jan Brueghel, il Giovane ed altri fanno da corollario ad una presenza eccezionale quale il canestro. Inoltre, dalla Galleria Borghese, è giunto ad Asti ed è presente in mostra il San Girolamo, altro capolavoro di Caravaggio.