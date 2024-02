Aperte al Cfp Mondovì le iscrizioni del corso gratuito IFTS - Tecniche di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’Ambiente [VIDEO]

Al via la sesta edizione del corso IFTS - Tecniche di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’Ambiente al Cfpcemon sede di Mondovì.

Si tratta di un corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore gratuito organizzato dal Cfpcemon in collaborazione con università e istituti tecnici superiori del territorio, che ha come obiettivo l'inserimento lavorativo di giovani disoccupati, in meno di un anno, presso aziende ed enti che si occupano di ambiente e sicurezza.

Il corso, finanziato da parte del Fondo Sociale Europeo e della Regione Piemonte, è gratuito per i partecipanti.

Oltre a lezioni frontali con docenti esperti del settore, gli iscritti svolgeranno un periodo di alternanza formazione/lavoro (400 ore anche in apprendistato) con il compito di studiare e analizzare l’ecosistema e l’impatto ambientale dei processi con finalità di prevenzione dell’inquinamento all’interno di aziende e studi professionali che si occupano di impianti di trattamento acque e gestione rifiuti.

LE TESTIMONIANZE DI CHI LO HA FREQUENTATO

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte e a fine febbraio si svolgerà la prova di selezione. Sono disponibili 25 posti con selezione in base a superamento della prova di ammissione.

Possono partecipare tutte le persone disoccupate, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o laurea.

È ammessa la partecipazione anche per chi non è in possesso del diploma di istruzione secondaria, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi. Il corso è rivolto indistintamente a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91).

Orari e modalità di frequenza