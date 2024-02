Rifreddo, l'Ufficio Postale chiude almeno un mese per ammodernamento dei locali

Martedì 5 marzo l’ufficio postale di Rifreddo chiuderà per lavori di ammodernamento e per l’installazione dei nuovi servizi digitali previsti dal progetto Polis di Poste italiane.

Un’iniziativa che ha l’obiettivo di semplificare e migliorare la qualità di vita di migliaia di cittadini promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto agli Uffici Postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

“Siamo contenti – spiega il sindaco Cesare Cavallo - che dopo l’istallazione del Postamat Poste italiane abbia deciso di riqualificare e potenziare il nostro ufficio postale. Chiediamo però alla società di impegnarsi fin da ora a rispettare i tempi previsti per la chiusura in modo da limitare al minimo i disagi per la nostra popolazione che sarà comunque costretta a spostarsi per le varie pratiche presso l’Ufficio di Sanfront”.

Infatti, Poste italiane ha fatto sapere che durante il periodo dei lavori presso l’ufficio postale i cittadini di Rifreddo potranno godere di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Sanfront, di Via Vecchia Saluzzo 1 ed aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 08.20 alle 12.45.

Più in dettaglio, presso l’ufficio suddetto sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni sui conti correnti e sui libretti di risparmio.